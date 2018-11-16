«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحصد جائزة عالمية لالتزامها بتعزيز الابتكار

المصدر: دبي- البيان

حصدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جائزة «الابتكار لجهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2018»، خلال حفل جوائز الجمعية الأميركية للجودة السنوي الرابع، والذي عقد في دبي مؤخراً.

وقال سلمان داوود عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن والبيئة والجودة وتطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعكس فوزنا بهذه الجائزة روح الابتكار داخل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

والتي لطالما شكلت أساساً لنجاحاتنا المتواصلة على مدى عقود على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تؤكد دعمنا المتواصل للمبادرات، التي تدعم التفكير الإبداعي سواء في دولة الإمارات أو على نطاق الشركة فضلاً عن المساهمات الفاعلة لموظفي الشركة والتي أسهمت في تعزيز روح المبادرة ورفع كفاءة العمليات».