«إعمار» و«نور بنك» يقدمان تمويلاً منزلياً يصل إلى 5 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

تتعاون «إعمار للتطوير» مع «نور بنك» على تقديم برنامج التمويل المنزلي الحصري السريع للمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين العالميين.

ويقدّم تمويل «نور بنك» المنزلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تمويلاً مضموناً بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم للمستثمرين، يتم سدادها على فترة مطوّلة تصل إلى 25 عاماً تغطي 50% من إجمالي قيمة العقار على الخريطة في دبي وبأفضل معدلات الأرباح.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «تتمتع دبي بالمقومات التي تجعل من الاستثمار في القطاع العقاري فرصة قيّمة بالنسبة إلى المستثمرين.

وتحظى الوحدات السكنية التي تطورها (إعمار) باهتمام كبير من قِبل المستثمرين العالميين، مما يبرز أهمية برنامج التمويل المنزلي المضمون الجديد الذي يغطي بسلاسة فائقة متطلبات العملاء من المقيمين أو غير المقيمين، شاملاً وحدات سكنية في عدد من أكثر الوجهات استقطاباً للاهتمام في المدينة، بما في ذلك (وسط مدينة دبي) و(دبي هيلز استيت) و(خور دبي)، التي تمتاز جميعها بمواقعها الحيوية ومرافقها العالمية التي تثري حياة سكانها وتلبي احتياجاتهم على المستويات كافة».