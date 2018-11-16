شركات فرنسية متخصصة بالنفط بمعرض أبو ظبي الدولي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

زادت عدد الشركات الفرنسية في الدورة الحادية عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للبترول، التي اختتمت أعمالها أمس بنسبة 25% مقارنة بالدورة الماضية.

وأكد مارك كانيار المدير العام في الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي للشرق الأوسط «بيزنيس فرانس» أن الجناح الفرنسي ضم 51 شركة مقارنة بنحو 41 شركة للدورة الماضية بنسبة زيادة 25%، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تعكس الرغبة القوية للشركات الفرنسية للتواجد والاستثمار في أبوظبي ودولة الإمارات.

وشددت أجنيس بايول مديرة مشاريع الغاز والنفط في الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي على أن فرنسا تشهد بأن معرض أديبك يعد أحد أكبر وأهم الفعاليات العالمية الأكثر تأثيراً في مجال النفط والغاز.