كلارك: «طيران الإمارات» تحاول تذليل العقبات أمام صفقة محركات رولز رويس

المصدر: دبي-البيان

قال تيم كلارك رئيس تنفيذي طيران الإمارات، إن الشركة لا تزال تعمل حالياً على تذليل العقبات أمام صفقة المحركات مع رولز رويس، لتزويد طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة، المتوقع أن تتسلمها طيران الإمارات.

وقالت بلومبرغ إن المفاوضات بين رولز رويس وطيران الإمارات، أكبر مشترٍ لطائرات إيرباص إيه 380 العملاقة، متعثرة، بسبب أداء المحركات وسعرها.

ولا تزال الشركتان تتفاوضان لشراء محركات لعدد 45 طائرة إيه 380، منها 25 طائرة طلبت طيران الإمارات شراءها منذ عام 2015، والعدد الباقي منذ يناير الماضي. وقال تيم كلارك في برلين، حيث يحضر مؤتمراً اقتصادياً، إننا نحاول أن نحرز تقدماً في المفاوضات. وأعرب عن أمله أن تكون المفاوضات اقتربت من نهايتها.