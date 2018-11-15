«سي إن إن»: مبادرات كبرى لترسيخ دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

قالت شبكة «سي إن آن» الإخبارية الأميركية إن دبي تسعى لأن تكون عاصمة العالم للاقتصاد الإسلامي. وتحتل دبي بالفعل المركز الأول عالمياً في الغذاء الحلال، والسياحة والسفر الحلال، والترفيه الحلال، والملابس الحلال، والأدوية وأدوات التجميل الحلال.

وتسعى الإمارة حالياً إلى تنويع اقتصادها بأن تكون أيضاً العاصمة العالمية للتمويل الإسلامي. وأطلقت دبي مبادرات عالمية من أجل إنشاء نظام حلال معتمد في إطار هذه الجهود. والمتوقع أن يكون لتلك المبادرة أهمية كبيرة، وتهم 1.8 مليار مسلم يعيشون في العالم، مما يتيح لدبي أن تكون مركزاً يضمن أن يصل اقتصادها إلى أقصى احتمالات النمو.

ونقلت «سي إن إن» عن عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن التجارة في المنتجات الحلال تساهم بمقدار 11 مليار دولار في اقتصاد دبي، وهذا يمثل 8.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. ونقلت عن وحيد قنديل، المدير العام لمزارع الغذاء الحلال في كندا، أن هناك طلباً مرتفعاً في الإمارات على اللحوم الكندية الحلال.