2.3 مليار درهم سوق أنابيب البلاستيك في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن يصل حجم سوق أنابيب البلاستيك في الإمارات إلى 625 مليون دولار (2.295 مليار درهم) بحلول عام 2022، مع ارتفاع احتمالات أن تستحوذ الإمارات على نصيب أكبر من السوق العالمية، وفق ما جاء في تقرير عن مؤسسة كين للأبحاث والدراسات.

وسوف تساعد متطلبات الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 وتنفيذ رؤية 2021 دعماً لصناعة البناء في الإمارات، وبالتالي توسع سوق أنابيب البلاستيك ونموها.

والمتوقع في الوقت نفسه أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص في الإمارات، مما يزيد الطلب على الأنابيب البلاستيك والتجهيزات في البلاد. وهناك 4-5 مصنعين لأنابيب البلاستيك، تستحوذ على غالبية العائدات في السوق، وبالتالي تتجه السوق نحو مزيد من التكامل. وتوقعت كين للأبحاث نظرة متفائلة لنمو هذه السوق حتى عام 2022.