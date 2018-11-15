149 مليون درهم أرباح «دانة غاز» بنهاية سبتمبر

المصدر: الشارقة- البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام نمو إجمالي أرباح الشركة بنسبة 31٪ إلى 413 مليون درهم، مقارنةً بـ316 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذلك بفضل تحسن أسعار البيع المحققة، فيما انخفض صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 149 مليون درهم مقارنة بـ458 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

غير أن صافي أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي شمل دخلاً غير متكرر لمرة واحدة (غير نقدي) بقيمة 418 مليون درهم نتيجة لاتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق كما تضمن قيد فائدة بقيمة 62 مليون درهم مترتبة على المبالغ المستحقة للشركة لدى حكومة إقليم كردستان العراق.

وعند استثناء هذين البندين غير المتكررين، يكون صافي أرباح الشركة 149 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بخسارة صافية بلغت 22 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6٪ إلى 1,287 مليون درهم مقارنة بـ1,210 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمقابل، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 6٪ لتصل إلى 422 مليون درهم مقارنة بـ396 مليون درهم. وتعزى زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع المحققة للمكثفات والغاز البترولي المسال، مما ساعد في تعويض انخفاض الإنتاج في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وانخفض صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2018 إلى 61 مليون درهم مقارنة بـ375 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017. وكما هو الحال مع نتائج الأشهر التسعة الأولى، فإن صافي أرباح الربع الثالث من العام الماضي تضمَّن دخلاً غير متكرر نتيجة لاتفاقية التسوية بقيمة 333 مليون درهم .

بالإضافة إلى قيد فائدة مترتبة على المبالغ المستحقة للشركة لدى حكومة إقليم كردستان العراق بقيمة 18 مليون درهم. وباستثناء هذين البندين، يكون صافي أرباح الشركة قد بلغ 61 مليون درهم خلال الربع الثالث مقارنة بـ22 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: نجحنا في تسجيل نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مما يعكس استمرار أدائنا الممتاز. وبالحديث عن عملياتنا في إقليم كردستان العراق، فإننا نحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق عملياتنا بالإقليم ونجاحنا في إنجاز مشروع التوسعة والتطوير لزيادة إنتاجنا هناك بنسبة 25%.