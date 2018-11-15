«هيلتون» ومؤسسة محمد رقيط توقعان اتفاقية لإطلاق فندقين

المصدر: رأس الخيمة _ البيان

وقعت مجموعة هيلتون العالمية، ومؤسسة محمد رقيط العقارية في رأس الخيمة، اتفاقية لإطلاق فندق «دبل تري باي هيلتون رأس الخيمة الكورنيش ريزيدنسز» بمنطقة كورنيش القواسم، ويعتبر فندقها الـ50 في الإمارات إلى جانب فندق ومنتجع «كونراد جزيرة المرجان».

وأوضح كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في «هيلتون» للمنطقة: رأس الخيمة وجهة ترفيهية سريعة النمو حيث ارتفع عدد الزوار 11.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، ويتوقع وصول عدد الزوار إلى مليون زائر هذا العام. وقال محمد رقيط مالك مؤسسة «محمد رقيط العقارية»: يسعدنا مواصلة تعزيز شراكتنا مع مجموعة «هيلتون ».