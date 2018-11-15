«فالكن سِتي أوف وندورز» تستعرض وحداتها السكنية في معرض بلندن

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري لمشروع «فالكن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في دبي في معرض «دبي للعقارات» الذي ينطلق غداً في مركز أولمبيا للمعارض في لندن بالمملكة المتحدة.

وتهدف مشاركة الشركة المنضوية تحت مظلة «مشاريع سالم أحمد الموسى» في المعرض لتسليط الضوء على الفلل الفاخرة في مشروع «المجمّع الشرقي» للمستثمرين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويحتضن المشروع فللاً رحبة مكونة من 5 و6 غرف نوم.

ويقدّم المشروع أسعاراً وعروضاً حصرية وجاذبة مثل عدم وجود رسوم تسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولا رسوم خدمات وخطة دفع مرنة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن ضمان تسليم العقار في سبتمبر 2021 أو استرداد مبلغ سنوي تقدّر قيمته 150 ألف درهم، كما يقدّم المشروع خطة دفع مرنة لمدة 4 سنوات بما في ذلك 18 شهراً بعد تسليم العقار.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: مشاركة «فالكن سِتي أوف وندورز» في معرض دبي للعقارات في لندن يأتي في إطار جهودنا الحثيثة لتسليط الضوء على أحدث تطورات مشروع «المجمع الشرقي». ونحن نحرص من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز الشراكات وعلاقات التعاون مع المشترين والمستثمرين عبر استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة.