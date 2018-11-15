أول جهاز لإصدار وثائق تأمين المركبات

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

على هامش فعاليات مؤتمر استشراف المستقبل بقطاع التأمين أمس، جرى الإعلان عن أول جهاز في العالم لإصدار وثائق التأمين على المركبات بالإمارات لشركة «الفجيرة للتأمين» حاصل على جائزة أول منتج تأميني مبتكر من هيئة التأمين.

وقالت موزة اليماحي من شركة «الفجيرة للتأمين» إن الجهاز هو الأول من نوعه في العالم ويساعد على إصدار وثائق تأمين المركبات بشكل إلكتروني من خلال جهاز يشبه ماكينة الصراف الآلي للبنوك مشيرة إلى أن هناك 6 أجهزة تتواجد في محطات «إينوك» و«إيبكو» في دبي.

وأضافت اليماحي أنه من المقرر رفع عدد الأجهزة إلى 10 العام القادم، إضافة إلى وجود دراسة لوضعها في مراكز التسوق بجميع إمارات الدولة، مشيرة إلى أن الجهاز يأتي ضمن خطط هيئة التأمين لتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار في قطاع التأمين. وناقش مؤتمر استشراق المستقبل بقطاع التأمين أمس تطوير استراتيجيات تطلعية وخططاً لتشكيل حلول مستقبلية وضمان التطوير الدائم لمواجهة التحديات في القطاع.