طيران الإمارات أكثر علامة يوصي بها المستهلكون

المصدر: دبي - البيان

برزت «طيران الإمارات» كأكثر علامة تجارية يوصي بها المستهلكون في دولة الإمارات فيما احتلت شركة تطوير العقارات «إعمار» المرتبة الثانية.

وضمن قائمة مليئة بالعلامات التجارية الرقمية رصدها مؤشر براند إندكس التابع لشركة يوغوف استطاعت المراعي دخول القائمة لتحتل المركز الثالث من بين الشركات التي يوصي بها المستهلكون في الإمارات في حين أن عمالقة التكنولوجيا آبل وآيفون وواتس آب شهدت تراجعاً في علاماتها إلا أن غوغل استطاعت التقدّم من المركز 8 العام الماضي إلى 6 هذا العام.

كما استطاعت سامسونغ جالاكسي وبرج العرب دخول القائمة هذا العام ليحتلا المركزين الثامن والعاشر على التوالي.