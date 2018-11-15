مشاركة إماراتية واسعة في معرض البحرين للطيران

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي أمس افتتاح فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران بدورته الخامسة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين.

والتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال فعاليات المعرض جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: إن تنمية العلاقات الأخوية وتطويرها بين الإمارات والبحرين الشقيقة تأتي على رأس أولويات قيادتي البلدين الشقيقين.

وأضاف سموه أن المشاركة الوطنية الواسعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات تعكس عمق العلاقات الأخوية الوثيقة، التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأكد سموه أن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح خلال فترة وجيزة ملتقى عالمياً لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الطيران، مشيداً بالمشاركة الواسعة والإقبال الكثيف الذي يحظي به المعرض، ما جعل منه مركزاً لعقد العديد من الصفقات المدنية والعسكرية.

ويشهد معرض البحرين الدولي للطيران مشاركة عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران على وجه الخصوص.

جولة

وكان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان قد زار خلال جولته في المعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث كان في استقباله طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وعدد من رؤساء الشركات الوطنية المشاركة ضمن الجناح.

واستمع سموه إلى شرح عن المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركات الوطنية معرباً عن إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية عموماً والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الطيران بشكل خاص.

وكان سموه قد شهد توقيع اتفاقية في اليوم الأول من المعرض بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، وشؤون الطيران المدني- وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، بشأن حقوق النقل الجوي وتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني.

في سياق متصل، حضر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة المسلحة والوفد المرافق افتتاح المعرض، حيث قام بجولة شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الجوي واطلع على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي صنعتها الشركات من مختلف أرجاء العالم.

من جانب آخر، لقيت طائرة الإمارات A380 إقبالاً كبيراً من زوار المعرض واستقبلت عدداً من كبار الشخصيات، حيث زارها سمو الشيخ ذياب بن محمد، ومحمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل ولي عهد البحرين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وطوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

وكان في استقبال كبار الزوار عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات وعادل الغيث نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، اللذين اصطحبا الضيوف في جولة تعريفية على مرافق الطائرة العملاقة وتفاصيل تصميمها وأحدث منتجاتها.

وتوفر الإيرباص A380 المعروضة 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية وصالوناً جوياً.

مشاركة

في سياق متصل، تشارك أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين في المعرض، وتسجل الأكاديمية حضورها الأول في معرض خارج الإمارات، حيث ستعرض خلاله طائرتها النفاثة «إمبراير فينوم EV 100» أمام الزوار. وقال القبطان عبدالله الحمادي، نائب رئيس أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين:

«يسعدنا أن نشارك في معرض البحرين للطيران، بعد مرور عام على تأسيس الأكاديمية، تأكيداً على التزامنا بتطوير صناعة الطيران في المنطقة، واحتضان المواهب الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع دول العالم».

العربية

أعلنت «العربية للطيران» عن اختيارها لأجهزة «تاليس» لإدارة نظام حقيبة الطيران الإلكترونية «آفيو بوك» الجديد الذي يتيح للطيارين في قمرة القيادة إمكانية التعامل بكفاءة مع الكتيبات والمخططات الرقمية، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان على هامش «معرض البحرين الدولي للطيران» اليوم.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي: «تم اختيار أجهزة تاليس اللوحية كدلالة واضحة على منهجيتها المبتكرة في الاستثمار بحلول التكنولوجيا والابتكار».