416 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 416 مليون درهم، وتم تسجيل 166 مبايعة بقيمة 256 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 85 مليون درهم، و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 171 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بـ 8 ملايين. وسجلت الرهونات 160 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 114 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 46 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 37 مليون درهم، ورهن بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 27 مليوناً.