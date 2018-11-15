«سياحة الشارقة» تستضيف منتدى الضيافة 2018

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

عقدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة صباح أمس، فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى الضيافة بالشارقة 2018»، تحت شعار «سياح الألفية والسياحة الاقتصادية» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات السياحية والدور البارز لمختلف فئات المسافرين في رسم ملامح القطاع السياحي في الإمارة.

حيث جاء تحت شعار «سياح الألفية والسياحة الاقتصادية»، كما جاء في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تعزيز الجهود لتطوير البنية التحتية والمرافق في قطاع السياحة بإمارة الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: إن المنتدى في نسخته الخامسة تطور بشكل ملحوظ خلال الـ 5 سنوات الماضية، وهو في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق أهداف «رؤية سياحة الشارقة 2021»، التي تهدف إلى زيادة التدفقات السياحية للإمارة والوصول إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021.