بحث تعزيز التعاون المالي بين الإمارات وجيرسي

المصدر: أبوظبي- البيان

اجتمع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية مع السيناتور إيان جورست، رئيس وزراء حكومة جيرسي.

وذلك في مقر الوزارة في إمارة دبي، للتباحث حول مشروع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وسبل توطيد أواصر العمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي مقدمتها الخدمات المالية، وخاصة مع المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.

وأكد معالي عبيد الطاير أهمية هذا الاجتماع لدراسة العوائد، التي حققتها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الطرفين، وإرساء الأسس التنظيمية والتشريعية ودراسة مشروع توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

وقال معاليه: «تعمل وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة الضريبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، وحماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات».

وأضاف: يشكل هذا الاجتماع منصة هامة لاستعراض سبل توطيد آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وبدء المفاوضات حول توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

حيث ستحقق هذه الاتفاقية العديد من المزايا والعوائد الهامة للبلدين، وفي مقدمتها السماح بإنشاء الاستثمارات ومنحها التراخيص، وأيضاً ضمان حماية هذه الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتمهيد. وتمتلك هيئة جيرسي المالية مكتباً تمثيلياً في دبي منذ مارس 2011، كما وقعت الإمارات اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع جزيرة جيرسي في أبريل 2016.