آمنة خليفة رئيساً لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للدورة الجديدة

المصدر: عجمان - البيان

أسفرت نتائج انتخابات مجلس سيدات أعمال عجمان 2018 عن فوز الدكتورة آمنة خليفة آل علي برئاسة مجلس الإدارة، وحصول المهندسة عائشة خلفان سيف بن بدر النعيمي على منصب نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان.

وحصلت ريما عبدالله الشرفاء على منصب الأمين العام للمجلس، وفاطمة علي حسن الشحي على منصب أمين الصندوق، وحنان صالح محمد الدولة على منصب رئيس لجنة العضوية، وإيمان عبيد جمعه السوم على منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية والإعلام، وعضوية كل من نورا سلطان عبدالله المرزوقي ومريم عبدالرحمن الشرفاء وفاطمة محمد العبدولي وسارة أحمد إبراهيم.

وجرت عملية انتخاب العضوات بمقر غرفة تجارة وصناعة عجمان وبحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام الغرفة، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، وبإشراف إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان.