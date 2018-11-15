سهيل المزروعي: لن نسمح بتنامي مخزونات النفط

المصدر: دبي ـــ رويترز

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إنه سيكون على «أوبك» وحلفائها خفض إنتاج النفط في العام المقبل للحيلولة دون تنامي المعروض، وإن هناك إجماعاً قيد التشكل بين الأعضاء على دعم قرار لموازنة السوق فيما أكدت وكالة الطاقة العالمية أن أسواق النفط العالمية ستتحول إلى التخمة في 2019 مع تباطؤ الطلب.

وقال الوزير سهيل المزروعي الذي يتولى رئاسة «أوبك» في 2018 «لاحظنا خطر زيادة في المخزونات إذا لم نحرك ساكناً ولن نسمح لذلك أن يحدث. من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى الانتقال من زيادة الإنتاج إلى خفض الإنتاج».وأضاف معالي المزروعي: هناك توافق قيد التشكل على ضرورة تغيير استراتيجيتنا لتعديل الإنتاج.

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