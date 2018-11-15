مذكرة تفاهم بين «الاتحاد» و«طيران الخليج»

المصدر: المنامة - البيان

وقّعت شركة «الاتحاد للطيران» و«طيران الخليج»، مذكرة تفاهم، في إطار معرض البحرين الدولي للطيران. تشمل مذكرة التفاهم واسعة النطاق، مجالات متنوعة، مثل العمليات التشغيلية لأنشطة الشراكة بالرمز المشترك بين أبوظبي والمنامة، وشبكة الوجهات العالمية، والتي تتجاوز المراكز التشغيلية الرئيسة لكل شركة.

كما تضم مذكرة التفاهم، خططاً طموحة، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الشركتين على الصعيد التجاري في مجال الشحن والهندسة، وتجربة الضيوف، والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين. تمّ توقيع الاتفاقية خلال اليوم الأول لمعرض البحرين الدولي للطيران، الذي ينعقد حالياً في قاعدة الصخير الجوية، من جانب طوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وكريشيمير كوتشكو، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج.

وقال كريسيمير كوتشكو: «بفضل توقيع مذكرة التفاهم تلك، فإننا نعمل على تعزيز هذه العلاقة، من خلال التعاون مع الاتحاد للطيران. ويمثل ذلك شهادة عملية على كيفية التعاون بين شركات الطيران، من أجل تحقيق مزيد من المكاسب المشتركة».

من جهته، قال توني دوغلاس: «يربط أبوظبي والمنامة علاقات قوية في قطاع الطيران، التي تعود إلى فترة طويلة. ومن ثم فإن الطريقة المنطقية للبناء على هذه الروابط، هي بحث السبل التي تهدف إلى توثيق التعاون بين الناقلين الوطنيين، بما يساعد على تعزيز العمليات التشغيلية، والارتقاء بمستوى تجربة الضيوف».