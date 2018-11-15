أدنوك تمنح عقد استشارات لـ«بنسبين» البريطانية لإدارة 15 من مشاريعها

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة أدنوك للعمليات البرية التابعة لشركة (أدنوك) عقداً لشركة «بنسبين» البريطانية لتوفير الخدمات الاستشارية في إدارة 15 من المشاريع التي تطورها أدنوك، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وقالت مجلة ميد إن قيمة العقد تتجاوز 70 مليون دولار(257 مليون درهم) وسوف تقوم الشركة البريطانية بتوفير الخدمات الاستشارية الإدارية لخمسة عشر مشروعاً من مشاريع أدنوك للعمليات البرية في مراحل مختلفة من التنفيذ والأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء، ومن مرحلة طرح المناقصات إلى التشغيل والتسليم، وفق ما نقلته مجلة ميد عن بيان. وسوف تقوم الشركة البريطانية بمباشرة أعمالها لتنفيذ العقد من مكتبها في أبوظبي. وكانت بنسبين البريطانية قد فازت بعقد من الباطن عام 2016 من شركة ماتريكس للبناء لدعم أعمال التعديل في مشروع تطوير حقلي باب وعصب البريين، الذي تطوره شركة أدنوك.