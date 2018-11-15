«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع روسيا وكندا في الاستثمار والتجارة

استقبل عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وفداً روسياً ترأسه فيزلي أوسماكوف نائب وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية، حيث بحثا مجالات التعاون والاستثمار.

وأكد آل صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أن العلاقات الإماراتية الروسية تشهد تطوراً ملموساً على كافة الصعد ومنها الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأكد رئيس الوفد الروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الإمارات في كل المجالات خاصة التجارة والاستثمار، منوهاً بوجود إمكانيات كبيرة لتوسيع وتعزيز التعاون.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا حوالي 2.5 مليار دولار خلال 2017، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار لعام 2016، ويعمل في الدولة أكثر من 3 آلاف شركة روسية، وتعتبر الإمارات إحدى الوجهات المفضلة للسياح الروس، حيث زار الإمارات في العام 2016 أكثر من 350 ألف سائح روسي عبر 124 رحلة طيران أسبوعياً من روسيا للإمارات، وهناك أكثر من 16 ألف مقيم روسي في الدولة.

كما استقبل عبدالله آل صالح في مقر الوزارة في أبوظبي ريك مصلح نائب رئيس جهاز الاستثمار بحكومة مقاطعة ساسكتشون الكندية والوفد المرافق له بحضور مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة وتم بحث فرص ومجالات تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وكندا خاصة بمجال الاستثمار والتجارة. وقال آل صالح إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 2.2 مليار دولار في عام 2017، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كندا تصل إلى حوالي 20 مليار دولار. أبوظبي- البيان

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