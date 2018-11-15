«إيه بي بي» تفوز بعقد بـ 79 مليون دولار لحقل باب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت شركة إيه بي بي بحقوق توفير نظامٍ متكامل لأعمال الأتمتة والتزويد بالكهرباء والاتصالات في الربع الثاني من عام 2018 بقيمة 79 مليون دولار أميركي لتطوير حقل باب البري في أبوظبي، والذي حصلت عليه من الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية البترولية (CPECC).

وقال مصطفى الجزيري، رئيس قسم الأتمتة الصناعية في شركة إيه بي بي: «نفخر بفوزنا بهذا العقد الذي يعكس قدرتنا على توفير حلول متكاملة تستمد فاعليتها من قوة تقنيتنا إيه بي بي أبيليتي الرائدة في مجال الصناعة في نظام التحكم في العمليات.

وإضافةً إلى ذلك، لقد تركنا بصمتنا المميزة وأثبتنا وجودنا في دولة الإمارات، سواء عن طريق معداتنا التي يتم بناؤها أو تجميعها في الدولة، وكذلك خدماتنا التي نقدمها من خلال موظفين عاملين في الدولة».