«آي إي سي تيليكوم» تطلق أحدث حلول الاتصال في المعرض

المصدر: أبوظبي -البيان

قدّمت مجموعة آي إي سي تيليكوم، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركاؤها الاستراتيجيون - شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المشغل الإماراتي للأقمار الصناعية، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتحركة التابعة لها، عدداً من أحدث الحلول المتطورة للاتصال، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» لهذا العام.

وقال نبيل بن سوسيه، المدير العام لشركة آي إي سي تيليكوم الشرق الأوسط: «تؤدي التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك السحابة الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات الكبيرة إلى إمكانيات هائلة في هذا القطاع، فسهولة الاتصال تمكّن من جمع البيانات الحيوية عبر طيف واسع من التطبيقات، مما يتيح للشركات فرصة غير مسبوقة لتعزيز كفاءات التشغيل».