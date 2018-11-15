موانئ دبي العالمية تسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين

المصدر: دبي- البيان

استعرضت موانئ دبي العالمية خدماتها لمساعدة العملاء على نقل بضائعهم حول العالم بأساليب أكثر ذكاء وسرعة وأماناً وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وذلك خلال مشاركتها في أول دورة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: طوال 40 عاماً والصين أكبر شريك تجاري لنا، وثقتهم المستمرة في عملياتنا شهادة على نجاح نهجنا، الذي يتمحور حول العملاء وتقديم خدمات وحلول ذات مستوى عالمي.

ومن خلال نظامنا الإيكولوجي المتعدد الوظائف، الذي تم تأسيسه في الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي، قمنا بتطوير شبكة تجارة تصل إلى أسواق أكثر من 3 مليارات نسمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية، الأمر الذي أسهم في جعل دبي مركزاً تجارياً حيوياً لسلسلة التوريد العالمية.