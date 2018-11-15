3.9 مليارات درهم عوائد «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من هذا العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث بلغت العوائد الإجمالية للشركة 3.92 مليارات درهم بزيادة قدرها 124% مقارنة بـ1.7 مليار درهم التي تم تحقيقها في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017.

من ناحية أخرى، بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بزيادة قدرها 333% مقارنة بـ283 مليون درهم التي تم تحقيقها في الأشهر التسعة الأولى المنتهية 2017. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»: تعكس نتائجنا المالية قوة علامتنا التجارية ومكانتنا في السوق. وأسهمت هذه النتائج في حصول الشركة على التصنيف الاستثماري «بي بي بي+» من وكالة التصنيف KBRA.