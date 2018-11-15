«دريك آند سكل» تُعيِّن مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» تعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً، وذلك بهدف إعادة الاستقرار إلى عمليات الشركة.

وأقر مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» في 22 أكتوبر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بعدما صوّت المساهمون خلال الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 4 أكتوبر على قرار استمرار الشركة في مواصلة نشاطها. وتم تعيين أحمد كيلاني وعبيد المري ويوسف الملا أعضاءً في اللجنة برئاسة خميس بوعميم.

وكان مجلس الإدارة قد عين يوسف الملا رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة اعتباراً من 26 أغسطس. وكلفت لجنة إعادة الهيكلة رسمياً مستشارين للعمل على وضع خطة جديدة لإعادة الهيكلة المالية بهدف وضع الشركة مجدداً على مسار الانتعاش والنمو.

وقامت الشركة باختيار شركة «تروسبريدج الاستشارية دي آي إف سي المحدودة» كمستشارين ماليين لإعادة الهيكلة، و«الين آند أوفري إل إل بي» كمستشارين قانونيين، في حين عينت «التميمي ومشاركوه» كمستشارين تنظيميين، و«ديلويت» لتقديم الاستشارات لها حول وضع خطة أعمال شاملة وجديدة.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للربع الثالث 2018، تكبدت المجموعة صافي خسائر بقيمة 498 مليون درهم مرتبطة بمحفظة المشاريع القديمة. وتبينت الخسائر التشغيلية في مراحل التسليم النهائي للمشاريع القديمة ضمن إطار البرنامج الجاري لإعادة الهيكلة الذي يتضمن مراجعة لجميع المشاريع وخاصةً محفظة المشاريع القديمة.

وفي إطار برنامجها الجاري لإعادة الهيكلة، قام فريق الإدارة العليا للشركة بمراجعة جميع المشاريع القديمة. وفي ضوء ذلك، يحتمل أن يتسبب العديد من المشاريع القديمة المقرر إنجازها وتسليمها في تكبُّدِ الشركة مزيداً من الخسائر في الربع الرابع من 2018.