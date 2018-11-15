انطلاق «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي وهو الحدث الدولي المتخصص في المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في 9 ديسمبر في مركز المؤتمرات في فندق جميرا بيتش بدبي.

ويعد سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي منصة مميزة تتيح للمشاركين إمكانية عرض خدماتهم وعقد الصفقات التجارية في ما بينهم، حيث يوفر الحدث فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات العاملة في قطاع صناعة المحتوى.

ومن المتوقع أن يستقطب سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 750 زائراً ومشاركاً من المنطقة والعالم على مدار يومين متتاليين، وسيحظى المؤتمر بمشاركة 10 متحدثين محليين وعالميين بارزين في مجال الترفيه والإعلام وصناعة المحتوى، في حين، يشهد المعرض المرافق للمؤتمر مشاركة واسعة من 450 شركة مختصة من 50 دولة.