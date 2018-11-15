«مواصفات» تمنح 1212 منتجاً عضوياً إماراتياً شهادة المطابقة

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن منح شهادة المطابقة لـ1212 منتجاً عضوياً إماراتياً منذ مطلع العام الجاري. وأكد عبد الله المعيني، المدير العام لـ«مواصفات»، أن تزايد المنتجات العضوية في أسواق الإمارات يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر تحقيق بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، بالتكامل بين الهيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة.وكشف المعيني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الهيئة منحت منتجات 44 مزرعة عضوية تقدّر مساحاتها بـ8.3 ملايين متر مربع، شهادات المطابقة للمنتجات، منذ مطلع العام الجاري تتضمن هذه المنتجات الخضراوات والفواكه والتمور، وصولاً إلى مزارع إنتاج اللحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها. أبوظبي - وام

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