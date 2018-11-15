سيمنس للمعدات مورد رئيس لمشروع تعزيز مرونة تكرير النفط لـ«أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركتا سامسونغ الهندسية وشيكاغو للجسور والحديد (CB&I) إحدى شركات ماك ديرموت العالمية، عن اختيار شركة سيمنس لتوريد 19 ضاغطاً ترددياً process reciprocating compressors لمشروع تعزيز مرونة تكرير النفط الخام في مصفاة الرويس غربي أبوظبي والمملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتكرير «أدنوك». ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع بحلول عام 2022.

وقال ماثيو تشن نائب الرئيس التنفيذي لحلول المعدات الجديدة وإدارة علاقات الشركات في قطاع النفط والغاز الطبيعي بشركة سيمنس: «إن قدرتنا على توريد كل المعدات من مصدر واحد، بالإضافة لتكنولوجيا الضواغط المتطورة التي تتمتع بها سيمنس، إلى جانب الأسعار التنافسية، كانت من أهم العوامل الحاسمة لوقوع الاختيار علينا للمشاركة في هذا المشروع العملاق».