«دبي للتحكيم» يستعرض القانون الجديد

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس في مركز دبي المالي العالمي «مؤتمر قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات 2018».

وهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بقانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات وأبرز تطوراته بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير القانون الجديد على الجوانب الإجرائية والقانونية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث يساهم هذا القانون في دعم بيئة الأعمال في الدولة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشارك في المؤتمر الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي والدكتور طارق فؤاد رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، الشريك المدير في شركة قشيري وراشد ورياض للمحاماة والاستشارات القانونية في القاهرة.

كما شارك عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة ومنهم محمود حسين، الشريك المؤسس لمكتب محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية، وآلان فرهد، شريك في «سكوير باتون بوغز»، وكريم ناصف، شريك في مكتب محاماة «إل بي اي الشرق الأوسط»، وسيلين أبي حبيب كاناكري، مستشار قانوني في «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا».

وسالي قطب، مستشار قانوني في «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، وأحمد إبراهيم، شريك في مكتب «فينويك إليوت للمحاماة والاستشارات القانونية»، وفكتور ليجنسكي، محكم مستقل في مكتب «Arbitralis ADR Brokerage»، وياسر الحواري، الشريك المؤسس لمكتب «الحفيتي للمحاماة والاستشارات القانونية»، وأدريان كول، شريك في شركة «كينج آند سبالدينج» للمحاماة، حيث سلطوا الضوء على قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات وأبرز تطوراته وممارساته في بيئة الأعمال في دبي.

وأكد الدكتور حبيب الملا أن القانون يشكل تطوراً إيجابياً من شأنه تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً بارزاً للتحكيم التجاري في المنطقة.