أخبار الساعة: أبوظبي.. وجهة لحوار الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة أخبار الساعة إنه يُشهد لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الاهتمام والدعم الكبيرين،.

لجعل الدولة في مكانة عالمية متميزة وفريدة، تحققت بفعل العمل على تعزيز دور القطاعات الحيوية كافة، وخاصة قطاع الطاقة، في تحقيق أعلى منسوب من النمو والاستدامة، وتحسين حياة المواطنين والمقيمين فيها على حدٍّ سواء.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «أبوظبي.. وجهة لحوار الطاقة العالمي» إن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال تفقده أمس للنسخة الحادية والعشرين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2018) الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

عبرت عن المكانة التي يحتلها هذا المعرض في جذب كبريات الشركات والخبراء في قطاعي النفط والغاز على المستوى العالمي؛ حيث أعرب سموه عن ارتياحه البالغ لنجاح هذا المعرض السنوي الذي يجتمع تحت مظلته كبار منتجي ومصنعي النفط ومشتقاته والشركات العالمية ذات الاختصاص للتشاور وتبادل الخبرات والآراء الإبداعية التي تساهم في تطوير وزيادة حجم قطاع النفط العالمي من حيث التقنيات المستخدمة والكميات المستخرجة والمكررة والمصدرة إلى الدول المستهلكة.

وأوضحت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن القدرة التي حققتها أبوظبي في اجتذاب الشركات العالمية والخبراء في قطاع الطاقة من كل مكان، تشير إلى الثقة التي أولاها هؤلاء لسياسات واستراتيجيات الإمارة وحكومتها في قطاع الطاقة.

حيث يعدّ مؤتمر «أديبك 2018» إحدى أهم الفعاليات التي تصنع الرؤى الاستشرافية لقطاع النفط والغاز، بما يحقق الأثر الكبير والإيجابي على واقع ومستقبل القطاع على المستوى العالمي، بوصفه أحد أبرز الأنشطة والفعاليات التي تؤكد الجهود المبذولة للارتقاء بدور هذا القطاع الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، القائمة على تحقيق الفائدة للإنسان في كل مكان.

وذكرت أن مؤتمر «أديبك 2018»، الذي انطلق بمشاركة دولية كبيرة، يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والطاقة في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضور واسع

قالت النشرة أن الحضور الواسع الذي شهده مؤتمر «أديبك 2018» لكبار صانعي القرار والخبراء، ونمو أعداد الشركات المشاركة بنسبة نمو بلغت 8% عن العام الماضي، يعكس قدرة هذا الحدث على معالجة بعض المخاوف الراهنة لدى أطراف في القطاع، وما يؤكد الإشارة التي بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مديري كبريات شركات النفط والغاز العالمية الذين شاركوا في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، حول أهمية استشراف المستقبل والتفكير الابتكاريفي مختلف أعمال شركات الطاقة.