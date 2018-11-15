ماليزيا تشارك لأول مرة في «أديبك» بوفد من 17 شركة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

شاركت ماليزيا للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2018 بوفد كبير ضم مسؤولين كباراً من وزارة التجارة والتعاون الدولي الماليزية و17 شركة متخصصة في قطاع النفط والغاز.

وأعرب سواردي عبد شكور نائب القنصل التجاري المفوض التجاري النائب بالقنصلية الماليزية في دبي عن سعادة الوفد الماليزي للمشاركة في المعرض.

وقال: لأول مرة نشارك بوفد يضم ممثلين عن 17 شركة ماليزية كبرى متخصصة في قطاع النفط والغاز، وجئنا لأبوظبي للبحث عن فرص استثمارية في القطاع في ضوء الاستثمارات الضخمة التي ستطلقها شركة بترول أبوظبي الوطنية، كما تبحث شركاتنا عن شراكات في الإمارات والمنطقة.

وأضاف: تعتقد شركاتنا أن منطقة الخليج وخاصة الإمارات مليئة بالفرص الاستثمارية المتميزة ذات الأرباح العالية جداً، مشيرا إلى أن الشركات الماليزية التي شاركت في المعرض ضمت شركات للحفر وأخرى لأعمال الخدمات البحرية والتكنولوجيا والمعدات والبنية التحتية وأنابيب النفط العملاقة.

وأوضحت أليندا سعيد مسؤولة العمليات في شركة كويست للطاقة الماليزية، أن الشركة متخصصة في أعمال استكشاف النفط وخدمات الإنتاج، مشيرة إلى أن لدى الشركة معدات دقيقة لاستكشاف النفط في الأعماق، إضافة إلى تقييم الحقول ولديها خبرات كبيرة في نقل التكنولوجيا والتدريب، وشركتنا تسعى لعقود في أبوظبي وسعداء على وجودنا في أبوظبي ولم نكن نصدق أن هناك دولة عربية تجمع هذا الحشد الضخم من وزراء الطاقة وكبار مسؤولي شركات النفط العالمية.