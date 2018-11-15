«ستايرو» تفتتح مصنعاً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت شركة «ستايرو» المتخصصة في تصنيع البوليسترين الممدد في الشرق الأوسط، مصنعاً جديداً في أبوظبي مساحته 40 ألف متر مربع بتكلفة أولية تجاوزت 70 مليون درهم؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها وخاصة في قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والديكورات والتغليف.

وتشارك ستايرو في العديد من المشاريع المميزة بما في ذلك إكسبو 2020. ومن المشاريع الهامة الأخرى التي شاركت فيها متحف اللوفر أبوظبي وجزيرة «بلو ووترز» و«سيتي ووك» وغيرها.

وتوفر «ستايرو» منتجات مقاومة للحريق وعازلة للحرارة وللهزات الأرضية وصديقة للبيئة. وتعرض «ستايرو» أحدث المنتجات وتصاميم المشاريع في معرض الخمسة الكبار الذي يقام في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر بمركز دبي التجاري العالمي.