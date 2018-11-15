«مبادرة بيرل» ترصد دور التكنولوجيا في تعزيز النزاهة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المستقلة، التي تعمل على نشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، أمس، ندوة بعنوان «مبادئ النزاهة في قطاع الأعمال: تعزيز تطبيق مبادئ النزاهة لضمان تحقيق الاستدامة» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وشارك في الندوة، التي تناولت الوضع الراهن لواقع نزاهة الأعمال ومستقبل الامتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية وأثرهما في تعزيز نظام إدارة مخاطر الأعمال وتحسين أداء الشركات، نيل ايسارت، مدير قسم تقنيات الطب الشرعي وخدمات الاكتشاف وعتيد حجازي، كبير المستشارين بشركة ارنست ويونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر الندوة نحو 20 خبيراً في ممارسات الحوكمة المؤسسية وعدد من مديري شركات القطاع الخاص في الدولة والمنطقة،

وأكّد نيل ايسارت أن التطور التقني سيؤثر بشكل كبير على برامج الامتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية لقطاع الأعمال، وينقلها من نهج مخصوص قائم على رد الفعل إلى نهج استباقي متكامل بأعمال النزاهة. وقالت ياسمين عمري، رئيس قسم البرامج بمبادرة بيرل: للتكنولوجيا دور محوري في تحسين مستوى بيئة الأعمال وتطويرها من خلال تطبيق ممارسات النزاهة، مشيرة إلى أن 48% من المؤسسات المشاركة في استبيان أجرته شركة «ارنست ويونغ» في العام الماضي لرصد حالات الاحتيال في العالم، بينت أن الفساد والاحتيال يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجهها بيئة الأعمال تليهما الهجمات السيبرانية.