رئيس «أرامكو» يشيد بالتحوّل الاستراتيجي لـ«أدنوك» ومشاريعها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المهندس أمين حسن الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعمل على تحقيق تحوّل استراتيجي كبير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وإمكانية التحول إلى مصدر له.. مشيداً بمشاريعها وخططها المستقبلية التي تتضمن إنتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً في عام 2020 و 5 ملايين برميل نفط يوميا في عام 2030 إضافة إلى الاستثمار الكبير للشركة في المصافي والبتروكيماويات.

و أعرب الناصر في لقاء مع قناة أبوظبي عن فخره بالمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018».. مؤكداً أن «أديبك» يعد من أهم المؤتمرات على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز ويشهد مشاركة واسعة من مختلف الشركات العالمية.