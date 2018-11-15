بورياليس تنوي طرح سندات بـ300 مليون يورو

المصدر: دبي – أشرف رفيق

تعتزم شركة بورياليس النمساوية، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، ترتيب عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين في سندات الدخل الثابت من 19 إلى 21 الشهر الجاري وتوجه نداء دولياً للمستثمرين يوم 20 من نفس الشهر قبل إصدار سندات بقيمة 300 مليون يورو، بناء على أحوال السوق.

شركة بورياليس مصنفة على الفئة بي بي بي + مع نظرة مستقرة من ستاندارد لاند بورز. يذكر أن شركة «بورياليس» هي شركة رائدة في توفير الحلول المبتكرة في مجال تصنيع «البولي أوليفين»، والكيماويات الأساسية، والمخصبات، وتتخذ «بورياليس» من العاصمة النمساوية مقراً لها.