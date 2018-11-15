«الشارقة لإدارة الأصول» تكرّم رائد أعمال إماراتياً

المصدر: الشارقة ــ البيان

كرّم وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، أخيراً، أحمد عبدالله الجزيري، مؤسس شركة «كريشن آند انوفيشن للوساطة التجارية».

وذلك تقديراً لجهوده في تمكين الشركة من إقامة شراكات استراتيجية عالمية لتطوير مشروعات مبتكرة تعزز من التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقال الصايغ: نسعى دائماً للوصول إلى العالمية، ونفتخر بوجود الكفاءات البشرية المواطنة، من قادة ورواد الأعمال المميزين الذين يساعدوننا في تحقيق هذا الهدف، والوصول إلى مختلف الأسواق العالمية. ويعد أحمد الجزيري واحداً من المواطنين المبدعين الذي قدموا لنا كل دعم ممكن لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة في مناطق مختلفة من العالم.

وشكر الجزيري الشارقة لإدارة الأصول على منحه ثقتها والتعاون مع شركته في التواصل مع كبرى المؤسسات والشراكات العالمية.