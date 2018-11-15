صفقة بين «شعاع» و«جبل عمر» السعودية خلال أيام

المصدر: دبي - البيان

كشف جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «شعاع كابيتال» عن توقيع أول صفقة مع شركة «جبل عمر للتطوير» المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام المقبلة، مرجحاً الإعلان عن إنجاز هذه الصفقة اليوم الخميس أو الأحد المقبل.

وقال الصديقي في تصريحات تلفزيونية أمس إن «شعاع» لديها شراكة مع شركة الصكوك الوطنية الإماراتية في السعودية، متوقعا توقيع اتفاقية شراكة قريباً، ومؤكداً «في الأسابيع المقبلة سنعلن عن استحواذات مختلفة في شركات أخرى في السوق المحلية».

وأشار إلى نية صندوق جولديلوكس وشعاع كابيتال بزيادة حصتها في الخليج للملاحة من خلال استحواذات أخرى، بعد أن استحوذا مؤخراً على 9% من الشركة. وقال إن نتائج شعاع كانت مدعومة بالأعمال في السعودية، لافتاً إلى أن أنشطة الاستثمار العقاري في السعودية دعمت الأرباح، منوهاً بشركة «الخليج للتمويل»، التي تحولت إلى الربحية بعد استحواذ شعاع عليها، متوقعاً استمرار ربحيتها وأن تغلق نهاية العام على أرباح بأكثر من 20 مليون درهم.

وأكد الصديقي، الذي يشغل أيضا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، أن استثمار المجموعة وصندوق «جولديلوكس» في شراء 29.9% من شركة «سلامة للتأمين» هو استراتيجي.

ورداً على سؤال عن احتمالية دمج عمليات «شعاع» مع شركات أخرى مثل أبوظبي الأول للأوراق المالية قال: نتطلع إلى استحواذات واندماجات مع كيانات مختلفة ولكن ننتظر مجيئهم إلى شعاع.