«نسر» تستعرض حلول التكنولوجيا المتطورة في «أديبك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد شريف فودة الرئيس التنفيذي لشركة «نسر» للخدمات البترولية أهمية المشاركة في فعاليات معرض أديبك 2018، مشيراً إلى أن المعرض أصبح وجهة هامة للشركات الإقليمية والعالمية للكشف عن أحدث التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي، والهام وعقد شراكات استراتيجية مع نظرائها العالميين المشاركين في هذا الحدث.

وأوضح أن شركة «نسر» تأسست في شهر يونيو من العام الجاري عقب اندماج كل من شركة الوطنية للخدمات البترولية وشركة الخليج للطاقة، حيث تملك كلا الشركتين تاريخاً طويلاً في العمل في مجال النفط والغاز يمتد أكثر من 30 عاماً. وذكر أن شركة نسر تضم في الوقت الراهن 3200 موظف، وتعمل في 14 منطقة، ولديها 25 عميلاً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.