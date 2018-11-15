«الاقتصاد» تعرض 161 فرصة استثمارية جاذبة في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت وزارة الاقتصاد قائمة بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات وذلك في إطار سعيها لتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكنهم الاستثمار بها حالياً.

تشمل القائمة، التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، 161 فرصة استثمارية في 32 قطاعا من القطاعات المهمة التي باتت تشكل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي الإعلان عن قائمة الفرص الاستثمارية في أعقاب صدور قانون الاستثمار الأجنبي والذي وصف بأنه يشكل نقلة نوعية لجهة تعزيز بيئة الأعمال وجاذبية وتنافسية دولة الإمارات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب أحكام القانون الجديد فقد جرى رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

ووصف خبراء الاستثمار هذه الخطوة بأنها تشكل إضافة نوعية على صعيد نظم الملكية للشركات والاستثمارات في الإمارات وهو الأمر الذي سيعزز من كفاءة الدولة.