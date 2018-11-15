أبوظبي العالمي ينجح في اختبار أول اتصال عابر للحدود لمنصة البيئة الرقمية

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، نجاح أول اختبار للتواصل عابر للحدود في العالم، عبر منصة البيئة الرقمية للتكنولوجيا المالية، مع شبكة أسيان للابتكار المالي، بين أبوظبي وسنغافورة، ويأتي هذا الإنجاز، في أعقاب إطلاق سوق أبوظبي العالمي مبادرة «البيئة الرقمية» للتكنولوجيا المالية في شهر سبتمبر الماضي.

تعاون سوق أبوظبي العالمي مع شبكة أسيان للابتكار المالي، للاستفادة من منصة «إيه بي آي إكس» العالمية، لجمع المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية من مناطق جنوب شرق آسيا، وذلك لدعم الشمول المالي.

ومن شأن التواصل بين هذين المركزين العالميين للتكنولوجيا المالية، دفع عملية نمو وازدهار مستقبل قطاع الخدمات المالية الرقمية الدولية في كلا المنطقتين. وقد أطلق منصة «إيه بي آي إكس»، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، في مهرجان التكنولوجيا المالية 2018 (فينتك) في سنغافورة.

واستعرض السوق، الاتصال مع شبكة أسيان للابتكار المالي، عبر منصتيهما في مهرجان التكنولوجيا المالية (فينتك) في سنغافورة، وتضمن هذا الاختبار التجريبي، محاكاة لصفقة تجارية بين الإمارات وسنغافورة، حيث قدم البنك الإنجليزي الخليجي التجاري، المسجل في سوق أبوظبي العالمي، تمويلاً تجارياً إلى بائع في سنغافورة.

واستخدم البنك الإنجليزي الخليجي التجاري، منصة البيئة الرقمية لسوق أبوظبي العالمي للاتصال عبر «واجهات برمجة التطبيقات»، إلى منصة «إيه بي آي إكس» العالمية، التي تعمل لجمع وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لأخذ الحيطة الواجبة على البائع في سنغافورة. أبوظبي- البيان