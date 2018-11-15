ارتفاع إنفاق شركات النفط العالمية يوفر فرصاً ذهبية للتمويل

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت مجلة ميد في تعليق لها: إن ارتفاع إنفاق شركات النفط العالمية على تطوير مشاريع النفط، خاصة شركات أبوظبي، يوفر فرصاً ذهبية للتمويل.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت سابق من العام الجاري عن جمع تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بمشاركة وكالة ضمانات التصدير اليابانية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهي صفقة مكملة لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي أيضاً عن طريق شركة أبوظبي لأنابيب النفط الخام.

وأعلنت شركة أدنوك أيضاً عزمها استثمار 5.1 مليارات درهم في تطوير وتوسعة حقل «بوحصا»، بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً.

وتستثمر شركة «أدنوك» في الوقت الراهن نحو 128.6 إلى 184 مليار درهم (35 إلى 50 مليار دولار) في مشاريع التوسعات في قطاعات الغاز والنفط والبتروكيماويات في معظم شركاتها.

وفي السعودية تخطط شركة أرامكو لرفع إنفاقها إلى 414 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وأضافت مجلة ميد أن شركات إنتاج النفط والغاز العالمية تخطط لاستثمارات كبيرة لتمويل بنيتها التحتية للنفط والغاز، بعد مرور 3 سنوات من تراجع الاستثمارات في هذا القطاع، بسبب انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014. وعلى مستوى العالم هناك استثمارات مطلوبة بقيمة 20 تريليون دولار على مدى 25 عاماً، لمواجهة الطلب المتوقع لتعويض ما تم استهلاكه من النفط والغاز من الأصول النفطية والغازية الحالية.