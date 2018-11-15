«إدامة» تسـتخدم تقنيات رقمية لتخفيض التكاليف

المصدر: دبي - البيان

كشـفـت «إدامـة» ذراع إدارة المرافق في «إجادة» مزود حلول المجمعات المتكاملة في المنطقة عن أحدث التقنيات التي تقوم باسـتخدامها في عملياتها التشـغيلية ومن ضمنها الطائرة من دون طيار من طراز EVO4HSE وتقنيات حديثة رقمية لإدارة الأصول في المباني تسـاعد على رفع كفاءة التجهيزات وتحقيق وفورات في المصاريف التشغيلية مما يشكل قفزة نوعية في إدارة المرافق.

وتعتبر إدامـة واحدة من أول الشركات العامـلة في الإمارات والتي تقوم باستخدام طائرات من دون طيار EVO4HSE ضمن سـعيها الدؤوب لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لعملائها في كل القطاعات. وتوفر الطائرات من دون طيار حلول متميزة تشمل الفحص الحوري 360° لضمان توافر وسلامة وموثوقية الأصول التي تساعد إدارة المباني والملاك في الحصول على معلومات دقيقة عن أداء التجهيزات الكهروميكانيكية وتحقيق الاسـتدامـة في العمليات.