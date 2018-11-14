«طيران الإمارات» الأفضل في الرحلات الطويلة والترفيه الجوي عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فازت «طيران الإمارات»، للعام الثاني على التوالي، بلقب أفضل شركة للرحلات الطويلة، وأفضل ترفيه جوي عالمياً، حسب جوائز مجلة إيرلاين ريتينغ الإلكترونية العالمية.

وقالت المجلة العالمية التي تمنح الجوائز إن مقولة: «لا شيء ينجح مثل النجاح ذاته» تنطبق على «طيران الإمارات». وأضاف التقرير أن «طيران الإمارات» تجمع بين الإدارة المستنيرة والموقع العالمي الممتاز لمركز عملياتها في دبي، وسياسة التسويق الجريئة الناتجة عن سياسة السماوات المفتوحة التي تتبناها، والابتكار الذي لا يتوقف.

وأضاف التقرير أن حكومة دبي اتخذت قراراً بإنشاء شركة «طيران الإمارات» في عام 1985 باستثمارات 10 ملايين دولار فقط. وبدأت الشركة رحلاتها في 25 أكتوبر من ذاك العام بطائرتين مستأجرتين. وكانت «طيران الإمارات» تطير في ذاك الوقت إلى كراتشي ومومباي ودلهي فقط، لكن طيران الإمارات الآن من أكبر الشركات العالمية.