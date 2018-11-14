«بن بطي العالمية القابضة» تخطط لاقتراض 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «بن بطي العالمية القابضة» الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لسداد قرض آخر، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن ناصر بطي بن عمير المهيري، مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة، سيدبّر هذا القرض من خلال وحدة «إدارة التسهيلات الائتمانية» التابعة لشركته.

وأضافت الوكالة أن مدة سداد القرض ستبلغ 7 سنوات، بسعر فائدة أعلى 3.5% من سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور» وسعر الفائدة بين بنوك الإمارات «إيبور».

وذكرت أيضاً أن «نور بنك» سيتولى تدبير القرض وتحصيله، فيما ستشارك بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي التجاري» و«بنك الفجيرة الوطني» في تدبيره. وأضافت أن بعض المقبوضات المستحقة للشركات السبع ضمن وحدة «إدارة التسهيلات الائتمانية» ستُستخدم ضماناتٍ للقرض. وكانت شركة «ديلوويت» للاستشارات قد قيّمت أصول «إدارة التسهيلات الائتمانية» هذا العام بنحو مليار دولار.

وتتنوّع أنشطة «بن بطي العالمية القابضة» لتشمل الخدمات اللوجستية، والسياحة والسفر، وتجارة التجزئة، والاستثمارات العقارية وإدارة المرافق أيضاً.