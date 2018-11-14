الفجيرة تطرح مناقصة مشروع ميناء دبا في ديسمبر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تُعِدّ سلطة ميناء الفجيرة وثائق عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء لمناقصة مشروع ميناء دبا الجديد تمهيداً لطرح المناقصة، وفق ما نقلته «ميد» عن مصادر.

وأضافت المجلة أن سلطة الميناء تتوقع طرح المناقصة في ديسمبر المقبل، وسيتم طرح عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء بعد ذلك بقليل.

وسوف يخدم الميناء التجاري الجديد شركات المحاجر التي تعمل في المنطقة.

وتوفر شركة سي إتش تو إم الأميركية، التي استحوذت على شركة جاكوبس الأميركية، الخدمات الاستشارية لسلطة الميناء.

كما علمت «ميد» أن سلطة الميناء تنتهي حالياً من تأهيل الشركات التي تتنافس على تنفيذ العقد، ويجري العمل حالياً في توسعات ميناء الفجيرة للحاويات، الذي تديره شركة موانئ أبوظبي.