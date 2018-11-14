«فاينينشال تايمز»: دبي نحو «عاصمة البلوك تشين» في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن دبي لديها طموحات عريضة في تقنية البلوك تشين، وتسعى لتبنيها على نطاق واسع في كل معاملاتها الحكومية. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي دبي يطمحون لأن يجعلوا منها «عاصمة البلوك تشين» على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، تطمح الإمارة أيضاً إلى إطلاق عملتها الافتراضية الخاصة بها.

ونشرت الصحيفة تقريراً أمس عن الاتجاه المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تبني التقنيات المالية «فينتك» بصفة عامة. وأفادت «فاينينشال تايمز» بأن دبي احتلت المركز الأول عربياً والـ21 عالمياً في أحدث تصنيف للمدن التي تُعَد بمثابة مراكز للتقنية المالية على مستوى العالم، الذي صدر عن وكالة «رويترز» للأنباء.