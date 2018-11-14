7.5مليارات درهم عقود جديدة لشركة الإنشاءات البترولية العام الجاري

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بلغت قيمة العقود الجديدة التي فازت بها شركة الإنشاءات البترولية خلال العام الجاري 7.5 مليارات درهم. وتوقع عقيل ماضي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن ترتفع تلك القيمة نهاية ديسمبر المقبل، حيث تنافس الشركة على عقود لمشاريع لشركات أدنوك وأرامكو السعودية.

وأشار عقيل في تصريحات للصحافيين أمس في جناح الشركة في معرض أديبك أن السوق المحلي يستحوذ على 20% من مشروعات الشركة بينما يستحوذ السوق الخارجي على 80%، وتتركز هذه المشاريع في السعودية والهند والكويت، ونحو 70% من المشاريع التي فازت بها الشركة خلال العام الجاري كانت في السوق السعودي ولديها عشرة عقود في السعودية في مختلف المجالات.

وأشار عقيل إلى أن الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها شركة أدنوك خلال الأيام الماضية ستدفع الشركة للتركيز على مشروعات الداخل، ولفت إلى أن الشركة تعتزم رفع حصة المشاريع البرية ضمن عملها من 10% إلى 20%، كما ستستحوذ خدمات الحقول النفطية البحرية على 80% من نشاطنا بدلاً من 90% في الوقت الجاري علماً أن الشركة برزت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات الحقول البحرية.

وتوقع المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة أن ترتفع إيرادات الشركة للعام الجاري إلى أكثر من 5.7 مليارات درهم، وهو المستوى الذي حققته عام 2017 بزيادة 21% عن عام 2016، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية للشركة قفزت عام 2017 بنسبة 57%.

وقال "أداؤنا المالي قوى للغاية ويعكس النمو المتسارع للشركة، نتوقع المزيد من الأرباح خلال العام الجاري". ونوه إلى أن صافي إيرادات الشركة خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 48 مليار درهم. وأشار إلى أن 80% من دخل الشركة يأتي من عقود خارج الدولة وهذا يعكس المكانة التي وصلت إليها الشركة، وأوضح أن الشركة استثمرت نحو 4 مليارات درهم في أصول مختلفة لتعزيز عملياتها التشغيلية.

وكشف الظاهري عن أن الشركة تنافس على مناقصات كبرى عدة في الإمارات والسعودية، كما فازت أخيراً بمشروع في الكويت بقيمة 850 مليون درهم. ونوه إلى أن الشركة تركز حالياً على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة خاصة قطاع طاقة الرياح، مشيراً إلى أنها تملك حصة بنسبة 30% في شركة فرنسية متخصصة في هذا القطاع الواعد في أوروبا وبحر الشمال.

ونوه إلى أن الشركة تركز حالياً على التواجد في أسواق جديدة خاصة شمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة وقعت مذكرتي تفاهم مع شركتين مصريتين. وقال "سندخل السوق المصري قريباً".

وحول توطين الوظائف بالشركة أوضح أن عدد الموظفين المواطنين في الشركة يبلغ حالياً 308 مواطنين، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة لاستقطاب المزيد من المواطنين والمواطنات للعمل فيها.

وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لمضاعفة عدد المواطنين للوصول إلى 550 موظفاً بحلول عام 2021.