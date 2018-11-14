أبوظبي تمنح امتيازاً لمشروع غاز لـ «إيني»

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت أبوظبي ممثلةً بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية امتياز حصلت بموجبها شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز على 25% في مشروع عملاق للغاز الحامض البحري. وتضم منطقة امتياز «غشا» حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما» البحرية.

ووفقاً لبنود الاتفاق، تتحمل «إيني» نسبة 25% من المصاريف التطويرية للمشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات. يأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة أدنوك الجديدة للغاز التي تهدف لتحقيق أقصى قيمة من مكامن الغاز في أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى تصديره.

وقع الاتفاقية التي تسري لمدة 40 عاماً كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».

وسيسهم المشروع في تطوير مركز للغاز عالي الحموضة في المنطقة، كما أنه سيحقق العديد من المنافع للاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يهدف لتعزيز المحتوى المحلي وتوثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص التجارية أمامها بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير وظائف إضافية للمواطنين في هذا القطاع المهم.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتطوير الموارد الهيدروكربونية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة منها، تأتي هذه الاتفاقية لتسهم في ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز تلبي احتياجات دولة الإمارات، حيث يعد هذا الالتزام أحد ركائز استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وأضاف: «تجمع هذه الاتفاقية بين خبرة أدنوك الرائدة في مجال تطوير الغاز عالي الحموضة، والمهارات والقدرات الإدارية والفنية لشركائنا في «إينى» وخبراتهم في مجال تطوير الحقول، ما يدعم جهودنا الرامية إلى تسريع عملية تطوير وإنتاج الغاز من مشروع حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما»، ويسهم في خفض التكاليف لضمان تحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي من الغاز.

كما أنه يتماشى مع توجهنا نحو تركيز التعاون مع جهات تشاركنا القيّم نفسها، وتسهم في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، حيث تُجري أدنوك حالياً مناقشات مع العديد من الشركاء الجدد حول نسبة الـ 15% المتبقية من حصة 40% المخصصة لشركات النفط والغاز الأجنبية المتوفرة في امتياز «غشا»».

وقال كلاوديو ديسكالزي: «نحن نتبع استراتيجية للنمو في الشرق الأوسط، وإبرام هذه الاتفاقية اليوم يجدد تأكيد رغبتنا في ترسيخ حضورنا في أبوظبي، وذلك عقب الاتفاقيات التي تم توقيعها في مارس الماضي مع أدنوك، كما تعد اتفاقية اليوم دليلاً آخر على التحالف القوي مع شريك مهم مثل أدنوك، وإشارةً مهمة للثقة في نموذج أعمالنا بمجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج الذي يحظى بتقدير عالمي من خلال التكامل والدمج بين أعمال الاستكشاف والتطوير».

إنتاج

يهدف مشروع «الحِيل» و«غشا» و«دلما» لمعالجة الغاز عالي الحموضة إلى استغلال موارد مكمن «العرب»، الذي يُقدر أن يحتوي على عدة تريليونات من الأقدام المكعبة القياسية من الغاز القابل للاستخراج، حيث من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله في منتصف العقد المقبل.

ومن المتوقع أن ينتج امتياز «غشا» كميات غاز كافية لتلبية احتياجات ما يزيد عن 2 مليون منزل من الكهرباء. ومع اكتمال المشروع، سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.