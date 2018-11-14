وفود مؤتمر المفوضين تشيد بحسن تنظيم الإمارات لحدث الاتصالات العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

أشادت الوفود المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين بتنظيم الإمارات عالي المستوى لإدارة فعاليات المؤتمر، ما جعل من هذه النسخة الأنجح من وجهة نظر هولن زهاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومعظم المشاركين، كما هنأت الوفود دولة الإمارات على إطلاقها «خليفة سات» وشكروها على كل الجهود المبذولة في سبيل إنجاح مؤتمر المندوبين المفوضين بنسخته العشرين، وأبدوا إعجابهم بالتقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي الذي تشهده الدولة.

والتقى حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفته مدير عام الجهة المنظمة ورئيس الوفد الإماراتي بمؤتمر المندوبين المفوضين 2018، عدداً من وفود الدول المشاركة، وذلك على هامش المؤتمر الذي تستضيفه الدولة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 أكتوبرالماضي الى 16 نوفمبر الجاري.

واستقبل المنصوري وفود عدد من الدول العربية المشاركة في المؤتمر، وتم في اللقاءات تناول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمؤتمر، والطرق الكفيلة بتفعيل التعاون العربي، بهدف الوصول إلى صيغ قرارات تصب في مصلحة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأكد المنصوري على أن الإمارات تعمل بجد على تفعيل كافة المبادرات التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود بالخير الكثير على الشعوب العربية.