«صندوق خليفة» ينظم ملتقى «تواصل» في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ملتقى «تواصل» بدورته الثالثة لعام 2018 في مدينة العين، بحضور عدد من رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من شركاء الصندوق المحليين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة الداعمة، وأعضاء الصندوق.

ويأتي ملتقى تواصل كمبادرة دورية، ضمن مجموعة المبادرات النوعية التي يطلقها صندوق خليفة بهدف فتح باب الحوار الدائم بين أعضائه ومختلف الشركاء المحليين والجهات الداعمة، بما يدعم ويطور ريادة الأعمال في أوساط المواطنين، ويعزز ثقافة العمل الحر، وينمّي روح الريادة والابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الإمارات.

شهد الملتقى سلسلة من المناقشات الحوارية والعروض التقديمية لأصحاب المشاريع المدعومة من الصندوق، إضافة إلى استعراض خدمات وتجارب ومشروعات عدد من الشركاء المحليين والاستراتيجيين للصندوق، في سبيل تعزيز تجربة رواد الأعمال، ومساعدتهم على تسويق أفكارهم وتلقي الدعم المحلي المطلوب، وإيجاد فرص جديدة تساهم في تطوير مسيرتهم المهنية وتحقيق النجاح.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح التواصل بين أعضاء الصندوق المتواجدين في مدينة العين، وتبادل الأفكار والخبرات، وإتاحة الفرصة للتعرف على مشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم والتسويق لها من خلال شبكة تواصل فعالة بين أعضاء الصندوق.

وقالت موزة عبيد الناصري، مدير تنفيذي إدارة تطوير الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي ملتقى تواصل بدورته الثالثة لهذا العام، انطلاقاً من حرص الصندوق على تعزيز التواصل بين رواد الأعمال المواطنين ومختلف الجهات الحكومية الداعمة.

وذلك تماشياً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يرتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة، بما يدعم مسيرة الدولة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

ويبذل صندوق خليفة كل ما بوسعه لدعم رواد الأعمال المواطنين وتشجيعهم على استثمار أفكارهم الإبداعية والمبتكرة في مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة تعود بالنفع عليهم وتعزز تنافسية الدولة على الخارطة الاقتصادية».